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وظيفة شاغرة في بلدية رفح

21 سبتمبر 2022 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن بلدية رفح جنوب قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "مهندس مدني" في مجال المساحة "بنظام العقد"

 

ملاحظات

-  يبدأ التسجيل للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية رفح يوم الأربعاء 2022/9/21م وينتهي يوم السبت 2022/10/1م.

-  يتم إرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر طلب التوظيف الإلكتروني وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المحددة.

-  سيتم تحديد موعد المقابلات / الامتحانات لاحقًا للطلبات المستوفاة للشروط.

- للاطلاع على تفاصيل الوظيفة من خلال صورة الاعلان المرفقة بالأسفل.

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