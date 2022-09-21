وظيفة شاغرة في بلدية رفح

إعلان توظيف صادر عن بلدية رفح جنوب قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "مهندس مدني" في مجال المساحة "بنظام العقد"

ملاحظات

- يبدأ التسجيل للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية رفح يوم الأربعاء 2022/9/21م وينتهي يوم السبت 2022/10/1م.

- يتم إرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر طلب التوظيف الإلكتروني وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المحددة.

- سيتم تحديد موعد المقابلات / الامتحانات لاحقًا للطلبات المستوفاة للشروط.

- للاطلاع على تفاصيل الوظيفة من خلال صورة الاعلان المرفقة بالأسفل.



