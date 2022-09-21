وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة ( سكرتير - محاسب - فني حاسوب ) وفقًا للشروط التالية:

أولاً : وظيفة فني حاسوب

تعلن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن حاجتها لموظف إداري بمسمى (فني حاسوب) وفقاً للشروط التالية:

حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في اختصاص صيانة الحاسب الآلي أو شبكات الحاسوب بتقدير جيد جدًّا على الأقل.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

يفضل من لديه شهادات عالمية في مجال الصيانة (A+, MCSA).

يفضل إجادة صيانة أجهزة الحاسوب المحمول (LapTop).

خبرة في صيانة الأجهزة الطرفية مثل (UPS,Monitors,Printers).

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

يفضل الحاصلون على شهادة (ICDL).

يتم التعامل على بند العقد الخاص.

يجيد العمل ضمن فريق ويتحمل ضغوط العمل.

ثانياً : وظيفة محاسب

تعلن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن حاجتها لموظف إداري بمسمى (محاسب) وفقًا للشروط التالية:

حاصل على درجة البكالوريوس في اختصاص المحاسبة بتقدير جيد جدًّا على الأقل.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات.

القدرة على تحليل البيانات وتحضير التقارير المحاسبية.

القدرة على إعداد التقارير المالية الخارجية للممولين والمشاريع وخاصة (المشاريع الزراعية).

أن يجيد استخدام برنامج الأصيل.

كفاءة عالية في مايكروسوفت أوفيس وخاصة الإكسل.

القدرة على التواجد في مكان العمل في أيّ وقت لطبيعة العمل.

يتم التعامل على بند العقد الخاص.

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

يجيد العمل ضمن فريق ويتحمل ضغوط العمل.

ثالثاً : وظيفة سكرتير

تعلن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن حاجتها لموظف إداري بمسمى (سكرتير) وفقًا للشروط التالية:

• حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في اختصاص سكرتاريا وإدارة مكاتب أو أي اختصاص ذو علاقة من جامعة معترف بها وبتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

• مهارات عالية في برامج الأوفيس وخاصةً في برنامجي الإكسل والوورد.

• يفضل الحاصلون على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL).

• يتم التعامل على بند العقد اليومي.

• امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال.

• يفضل إجادة اللغة الانجليزية.

• يجيد العمل ضمن فريق ويتحمل ضغوط العمل.

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظائف السابقة من خلال بوابة الوظائف عبر موقع الكلية من خلال الرابط التالي :

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 27/9/2022