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التعليم تُحدد موعد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة "الدورة الثالثة"

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التعليم تُحدد موعد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة "الدورة الثالثة"

21 سبتمبر 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حدّدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، موعد بدء التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي الدورة الثالثة 2022.

وقالت الوزارة، أنه "تقرر عقد امتحانات الدورة الثالثة "الاستكمالية" في مبحث أو مبحثين في فروع المسار الأكاديمي والمسار المهني، ويضاف للمسار المهني مبحث التدريب العملي".

وأوضحت في بيان صحفي، أنّ الامتحانات النظرية في مبحث أو مبحثين ستُعقد يوم السبت 3 ديسمبر 2022، مشيرة إلى أنّ التدريب العملي للفروع المهنية، سيكون يومَي الإثنين والأربعاء 5 و7 / 12/ 2022.

وذكرت أنه سيبدأ تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة في مديريات التربية والتعليم من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، ولغاية الخميس 10 نوفمبر.

وستبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، حيث تُعقد الامتحانات النظرية في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترِك الذي سيتقدم لمبحثَين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#امتحانات الثانوية العامة #التوجيهي #موعد التسجيل #الدورة الثالثة

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