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الإعلان عن بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة عن شهر سبتمبر

21 سبتمبر 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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الإعلان عن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وقال العمادي في تصريح مقتضب، إن صرف المنحة للأسر المتعففة ستبدأ من يوم غد الخميس الموافق 22/09/2022م.

وأوضح أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري

المصدر / فلسطين أون لاين
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