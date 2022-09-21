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الاحتلال يعترف: "كاسر الأمواج" لم تكسر أمواج "العمليات" المتصاعدة بالضفة

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الاحتلال يعترف: "كاسر الأمواج" لم تكسر أمواج "العمليات" المتصاعدة بالضفة

21 سبتمبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اسم "كاسر الأمواج"، على اعتداءات المتكررة التي يمارسها في الضفة الغربية بزعم مواجهة تصعيد المقاومة الحالي فيها، وذلك بعد وقوع سلسلة عمليات قام بها مقاومون فلسطينيين من الضفة الغربية في الداخل المحتل.

واعارف الاحتلال لاحقاً أن عمليته لم تؤتي أكلها، وهو ما قاله أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، مساء أمس الثلاثاء: إنّ عملية كاسر الأمواج لم تكسر أمواج المقاومة في الضفة الغربية.

وعدد سلسلة من العمليات الفلسطينية التي حدثت أمس، وهي: إطلاق نار باتجاه حاجز سالم وانسحاب المنفذ، وهجوم بالرصاص (مرتين) على خط التماس قرب جنين وانسحاب المنفذين، عدا عن مقتل مستوطنة في مدينة حولون بعملية فدائية.

كما أفادت مصادر عبرية مساء اليوم، بتضرر عدد من مركبات المستوطنين خلال سبع عمليات إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، على الطرق المؤدية للمستوطنات في الضفة. 

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظاً في وتيرة العمليات الفدائية في الداخل المحتل، والتي تأتي رداً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين ومتلكاتهم ومقدساتهم. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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