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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

21 سبتمبر 2022 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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