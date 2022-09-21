مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية جنوب القدس، وتعتبر أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة.

تتمتع المدينة بأهمية اقتصادية كبيرة وتعد من أكبر المراكز الاقتصادية في الضفة الغربية، في وسط المدينة يوجد المسجد الإبراهيمي الذي يدفن فيه النبي إبراهيم الخليل عليه السلام.

إبان الفتوحات الإسلامية وفي عام 15 للهجرة حول المسلمون البناء إلى مسجد، لأنه بني مسجدا أصلا، بدليل أنه بني باتجاه القبلة قبل الإسلام.

تم تقسيم مدينة الخليل نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي إلى المدينة القديمة والجديدة، وتقع البلدة القديمة بالقرب من الحرم الإبراهيمي، تتكون من أزقة ومنازل قديمة ومحلات تجارية، وتضم العديد من الأسواق.

يحيط بالمدينة العديد من المستوطنات الإسرائيلية، وأكبرها "كريات أربع"، وتحكم المستوطنات والتجمعات اليهودية هيئة بلدية منفصلة.

في 7 تموز / يوليو 2017، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" البلدة القديمة في الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر كمنطقة معروفة بقيمتها العالمية في كراكوف، بولندا.

المصدر / فلسطين أون لاين