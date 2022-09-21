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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

21 سبتمبر 2022 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، أجواء خريفية غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وفي ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل سيشهد أجواء خريفية غائمة جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #درجات الحرارة

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