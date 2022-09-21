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المزين: غزة الرياضي يهدف للبقاء في الدوري الممتاز

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المزين: غزة الرياضي يهدف للبقاء في الدوري الممتاز

21 سبتمبر 2022 . الساعة 01:25 بتوقيت القدس
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المزين
غزة / مؤمن الكحلوت:

قال الكابتن محمود المزين مدرب فريق نادي غزة الرياضي، أن هدف ناديه هو البقاء في الدوري الممتاز الموسم، والتواجد في منطقة الأمان.

وأكد المزين خلال حديث تلفزيوني، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام شباب خانيونس أول من أمس، وحاول تسجيل هدف والتأمين عليه لكن لم يحالف فريقه التوفيق.

وأضاف المزين، أنه يلعب حسب الإمكانيات المتوفرة، وسيسعى خلال المباريات القادمة لجمع النقاط، لتأمين فريقه مبكرا.

ويمتلك فريق غزة الرياضي نقطة واحدة فقط، حصدها من تعادله السلبي مع الصداقة ، ولم يسجل الفريق أي هدف اللقائين، علما أنه خسر من شباب خانيونس بهدف نظيف، ويحتل المركز التاسع.

ويعتبر غزة الرياضي أكثر الأندية تعاقدا مع اللاعبين، حيث ضم 15 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

#المزين فريق غزة الرياضي #هدف العميد البقاء في الدوري الممتاز

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