أول تصريح للكابتن غسان البلعاوي بعد قيادته فريق نماء

غزة / مؤمن الكحلوت:

قال الكابتن غسان البلعاوي المدير الفني لفريق نماء، أن فريقه يسعى للتواجد بين الكبار في دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وأكد البلعاوي خلال حديث تلفزيوني، أن ناديه يمتلك إمكانيات رائعة، موجها شكره لمجلس الإدارة لتوفير كافة الإمكانيات، وسيعمل مع اللاعبين لتحقيق حلم الصعود لدوري الشهرة والأضواء.

وأضاف البلعاوي، أنه يكمل عمل الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب رأفت خليفة، مشيرا إلى دوري الدرجة الأولى صعب، وليس من السهل تحقيق لقب البطولة أو مركز الوصيف، والمنافسة بين الفرق شرسة.

وحقق نماء فوزه الأول على حساب المجمع الإسلامي برباعية نظيفة، بعد أيام قليلة من تعاقده مع المدرب المخضرم غسان البلعاوي، حيث تعرض للخسارة من خدمات خانيونس في الجولة الأولى، وقدم على إثرها الكابتن رأفت خليفة استقالته من تدريب الفريق.

وتعاقد نماء مع مجموعة من نجوم كرة القدم، أبرزهم الموهبة سعيد السباخي ومحمد القاضي، وعاهد أبو مراحيل.