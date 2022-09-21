العائلة المالكة تنشر صورة للأشخاص المدفونين بجانب إليزابيث

نشر حساب العائلة المالكة في بريطانيا، صورة تظهر أفراد العائلة المدفونين بجانب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال حساب العائلة المالكة في تعليق على صورة نشرها قبل دفن الملكة إليزابيث في كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور، إنه هذا المساء بعد إجراء مراسم دفن خاصة، ستُدفن الملكة مع زوجها الراحل فيليب دوق إدنبرة، والملكة الأم، ووالد الملكة الملك جورج السادس، وشقيقتها الأميرة مارغريت في كنيسة الملك جورج السادس في وندسور.

ورقدت إليزابيث الثانية في مثواها الأخير في مدفن كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور، بعد وداع مليء بالعواطف تكريما لذكرى ملكة حظيت بشعبية عالمية.

وبعد مراسم أخيرة في ويندسور بمشاركة 800 شخص، ووريت الملكة مساء الإثنين في مراسم عائلية مغلقة في المدافن الملكية.

قبيل ذلك كسر كبير أمناء البلاط عصاه ليضعها على النعش في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد، وهي التي لطالما اعتلت الابتسامة وجهها وتحلّت بالهدوء لتصبح أيقونة المملكة بعدما اعتلت العرش لمدة 70 عاما وسبعة أشهر ويومين.

واختتمت المراسم بعزف النشيد الوطني البريطاني. ولم يتبق للعائلة سوى فرصة أخيرة لوداع الملكة قبل مواراتها بجوار ذويها وشقيقتها مارغريت وزوجها الأمير فيليب الذي توفي في نيسان/أبريل 2021 والذي استمر زواجها منه 73 عاما.

المصدر / وكالات