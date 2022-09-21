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رسمياً.. استبعاد روسيا من تصفيات كأس أوروبا 2024

21 سبتمبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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منتخب روسيا لكرة القدم

تواصلت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الساحة الرياضية، وذلك بعدما بات منتخب روسيا خارج قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً الثلاثاء جاء فيه: جميع الفرق الروسية موقوفة حالياً استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية ليويفا في 28 فبراير 2022 والذي أيدته محكمة التحكيم الرياضي في 15 يوليو 2022.

وحسم الأمر بالقول: بالتالي، لن تُدرَج روسيا في قرعة تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم.

وسبق للاتحادين الأوروبي والدولي "فيفا" أن منعا المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في مسابقاتهما على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأصدر الاتحاد الروسي للعبة الثلاثاء بياناً قال فيه: لن يشارك المنتخب الروسي الوطني في قرعة تصفيات يورو 2024 وينبع هذا السبب من القرار الذي اتخذه "يويفا" في فبراير بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الوطنية الروسية في مسابقات الاتحاد حتى إشعار آخر.

المصدر / وكالات
#روسيا #كأس أوروبا #رياضة #فيفا

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