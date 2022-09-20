المستوطنون يشكلون "مليشيات مسلحة" شمالي الضفة

شكّل مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، مليشيا مسلحة تحت مسمى "الحرس المدني" للقيام بعمليات تمشيط ليلية بدعوى مساعدة قوات الاحتلال في التصدي للفلسطينيين.

وقالت وسائل اعلام عبرية، مساء الثلاثاء، إن مستوطنين بدأوا أمس (الإثنين) إطلاق دورية تمشيط ليلية على "الطريق 60" الذي يمر ببلدة حوارة الفلسطينية جنوبي نابلس.

ونقلت عن المستوطن "كوبي زيات" الذي شارك في الدورية قوله: "نشهد منذ نحو 6 أشهر رشق يومي بالحجارة من فلسطينيين على الطريق الذي يمر عبر حوارة وليس لدينا طريق آخر للوصول عبره إلى القدس ومناطق الوسط (الإسرائيلي)".

وأضاف "زيات" وهو من سكان مستوطنة "يتسهار": "بعد هجومين تم خلالها إطلاق نار الأسبوع الماضي، قررنا مساعدة قوات الاحتلال مساء لحماية أنفسنا، وتعزيز المستوطنين بالأمان".

وتابع: "هناك خوف بين السكان من السير على الطريق، لذلك قررنا جنبا إلى جنب مع رؤساء المستوطنات تشكيل الحرس المدني".

وأردف: "نستخدم أسلحتنا النارية الشخصية المرخصة، ونحاول فقط منح السكان الذين يسلكون الطريق شعورا بالأمان خلال ساعات الليل، لسنا بديلا للجيش ولا ننوي أن نكون".

ويُخشى أن يقوم المستوطنون المسلحون بأعمال انتقامية واعتداءات على الفلسطينيين بالمنطقة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أقر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف بممارسة المستوطنين "إرهابا منظما" ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي الآونة الأخيرة، تضاعف معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات والمزارع، ويقول فلسطينيون إن تلك الممارسات ترتكب على مرأى من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين