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وانسحاب المنفذ

الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في عملية فدائية قرب تل أبيب

20 سبتمبر 2022 . الساعة 22:28 بتوقيت القدس
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أعلن قائد شرطة الاحتلال مقتل مستوطنة إسرائيلية (84 عاماً)  في شارع "هاشمونائيم" في حولون القريبة من تل أبيب.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت الاشتباه بأنّ المسنّة القتيلة، قد قُتِلت مساء اليوم الثلاثاء، على "خلفية قومية" فيما انسحب المنفذ، بحسب ما جاء في تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وعُثِر على المرأة بدون أي علامات للحياة في شارع "هاشمونائيم" في حولون القريبة من تل أبيب، وأشارت وسائل إعلام الاحتلال، إلى أن الموقع الذي عُثِر على المسنة فيه، قريب من ورشة بناء، والتي أجرى عناصر الشرطة تحقيقات مع عدد من الأشخاص الذين يعملون فيها.

وتقطن المرأة في أحد المباني، على بُعد أمتار قليلة من المكان الذي هوجمت فيه حينما كانت في طريقها إلى المنزل، وأفادت هية البث الإسرائيلي العامة ("كان 11")، بأن كاميرات المراقبة في المنطقة، قد سجلت لحظات مهاجمة المرأة، إذ "شوهد مشتبه به وهو يهاجم المرأة بأداة في يده ويهرب"، وفق القناة.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول رفيع المستوى في الشرطة، قوله إنّ المسنة "قُتلت على خلفية قومية"، كما نقلت عن مصدر آخر قالت إنه على اطلاع بشأن التحقيق في مقتل المرأة، أن "هناك احتمالا بأكثر من 90%، أن يكون هذا عملية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #تل أبيب #عملية حولون

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