تواصل الاشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمن السلطة بنابلس

تواصلت احتجاجات المواطنين و الاشتباكات مع أجهزة أمن السلطة في محافظات نابلس ورام الله حتى ساعات مساء هذا اليوم، احتجاجاً على اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية والمطارد عميد طبيلة.

استمرار الاحتجاجات في نابلس والسلطة تستخدم قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي صوب المتظاهرين pic.twitter.com/gDAXNniZBv — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

واعتقلت أجهزة أمن السلطة بالضفة، مساء أمس الاثنين، المطارد مصعب اشتية، وأكدت العائلة نبأ اختطاف نجلها مصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي، وقالت: “لا صحة للأنباء الكاذبة التي يُروج لها بموافقتنا على تسليمه”.

وأشعل شبان الإطارات على دوار نابلس احتجاجاً على اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية، وسط إطلاق نار وإغلاق عدة شوارع رئيسية في المدينة.

فيديو من دوار الشهداء في نابلس قبل قليل، وتواصل الاحتجاجات على استمرار اعتقال أمن السلطة للمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة pic.twitter.com/zEZBQetiVY — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

يذكر أن المطارد مصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده باغتياله أكثر من مرة.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم، جراء قمع أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، للاحتجاجات التي خرجت في نابلس، عقب الاعتقال السياسي الذي طال المطارد للاحتلال مصعب اشتية وآخرين.

وأفادت مصادر طبية بوقوع عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع، في محيط الدوار وسط مدينة نابلس، خلال مواجهات اندلعت بين أجهزة السلطة ومئات المواطنين الذين خرجوا بمسيرة رفضاً لاعتقال اشتية مساء أمس من قبل جهاز الأمن الوقائي.

المصدر / فلسطين أون لاين