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دعا للتمرد على قرارات التنسيق الأمني

"تجمع العشائر": ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة بنابلس جريمة مؤسفة

20 سبتمبر 2022 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء،  أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء، للتمرد على قرارات التنسيق الأمني والانحياز لأبناء شعبهم والسير على خطى إبراهيم النابلسي.

واستنكر التجمع في مؤتمر صحفي تابعته فلسطين أون لاين، جريمة أجهزة أمن السلطة باختطاف المقاومَين مصعب اشتية وعميد طبيلة، مؤكدة "أنها أجهزة خارجة عن منظومتنا الوطنية، ولا علاقة لها بالأجندة الفلسطينية".

وطالب التجمع بالإفراج الفوري عن المعتقلين المقاومين في سجون السلطة معبراً عن أسفه لأحداث نابلس باعتبارها "فاجعة لا يمكن أن يقبل بها شعبنا".

ودعا عموم الشعب للوقوف في وجه الاعتقال الذي يتناقد مع انتمائنا لفلسطين، منوهاً إلى أن سلوك السلطة وأجهزتها يتناقض مع اللقاءات والحوارات الجزائرية لإتمام المصالحة الوطنية، وأن استمرار السلطة في التنسيق الأمني جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #السلطة

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