"ناكاجيما".. بعد 9 ثوان نال البطاقة الحمراء ولقب بـ "أسوأ ظهور في التاريخ"

في سابقة رياضية "سلبية"، حصل الياباني شويا ناكاجيما لاعب أنطاليا سبور التركي على ترشيح "أسوأ ظهور لأول مرة في التاريخ" حسب تقارير إعلامية، بعدما طرد من الملعب ولم يمر على مشاركته في المباراة سوى9 ثوان فقط.

ناكاجيما منحه حكم المواجهة بين فريقي أنطاليا سبور وأضنة دمير سبور، البطاقة الحمراء لناكاجيما القادم من بورتو، بعد مرور 9 ثوان فقط على مشاركته الأولى مع الفريق التركي.

وجاء قرار حكم المباراة بطرد ناكاجيما البالغ 28 عاما بعد الرجوع لتقنية الحكم المساعد VAR، مستبدلا البطاقة الصفراء التي رفعها أولا بأخرى حمراء.

وبدت عائلة اللاعب المتواجدة على المدرجات التي بدت في حالة صدمة من خروج ناكاجيما المبكر، فيما ظهرت والدته وهي تبكي وهي تخفي مشاعر الخيبة بمنديلها.

وانتهت المبارة بين الفريقين بفوز الضيوف أضنة دمير سبور على فريق ناكاجيما أنطاليا سبور 3-0، ليحتل الأخير المرتبة الـ13 في ترتيب الدوري التركي.

المصدر / وكالات