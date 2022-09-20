وظيفة شاغرة في شركة مزاج بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مزاج Mazaj بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مسؤول تسويق).

المهام والمسؤوليات:

• المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التسويق.

• إعداد خطط التسويق الشهرية والأسبوعية الخاصة بأعمال القسم بالتوازي مع حجم النمو البيعي المطلوب.

• التخطيط للحملات والفعاليات ودراسة السوق والإشراف على الأنشطة والحملات التسويقية للشركة بما يضمن تحقيق أهداف الشركة.

• إعداد محتوى لنشر المواد التسويقية والإشراف على نشرها.

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المؤهلات:

- شهادة جامعية تخصص : إدارة أعمال – محاسبة - تسويق أو أي تخصص ذو علاقة

- خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.

- إدارة الأفراد و الاتصال و التواصل.

- إجادة استخدام أدوات وتقنيات التسويق.

طريقة التسجيل

- التقديم من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/KWazAkcbT1Ji5fCk8

- مع ضرورة ارفاق الصورة الشخصية و السيرة الذاتية

- اخر موعد للتقديم 25/09/2022



