وظيفة شاغرة في شركة مزاج بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مزاج Mazaj بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مسؤول تسويق).
المهام والمسؤوليات:
• المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التسويق.
• إعداد خطط التسويق الشهرية والأسبوعية الخاصة بأعمال القسم بالتوازي مع حجم النمو البيعي المطلوب.
• التخطيط للحملات والفعاليات ودراسة السوق والإشراف على الأنشطة والحملات التسويقية للشركة بما يضمن تحقيق أهداف الشركة.
• إعداد محتوى لنشر المواد التسويقية والإشراف على نشرها.
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المؤهلات:
- شهادة جامعية تخصص : إدارة أعمال – محاسبة - تسويق أو أي تخصص ذو علاقة
- خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.
- إدارة الأفراد و الاتصال و التواصل.
- إجادة استخدام أدوات وتقنيات التسويق.
طريقة التسجيل
- التقديم من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/KWazAkcbT1Ji5fCk8
- مع ضرورة ارفاق الصورة الشخصية و السيرة الذاتية
- اخر موعد للتقديم 25/09/2022