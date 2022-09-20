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بالفيديو مواجهات واشتباكات عنيفة في نابلس بين المواطنين وأجهزة أمن السلطة

20 سبتمبر 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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مواجهات نابلس صباح اليوم مع أجهزة أمن السلطة

تشهد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات عنيفة مع أجهزة السلطة احتجاجا على اختطافها للمطارد الأسير السابق مصعب اشتية الملقب بـ"رفيق النابلسي".

وتظهر تسجيلات الفيديو التي نشرها نشطاء فلسطينيون، جيبات أجهزة السلطة وهي تعربد في الطرقات الرئيسة وتستهدف المواطنين الثائرين.

ووفق الإغاثة الطبية، فلقد أصيب العشرات بالغاز الذي أطلقته أجهزة أمن السلطة على المواطنين في محيط دوار الشهداء وسط نابلس.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت عبر كمين محكم المطارد اشتية، ما تسبب بمواجهات مع الأهالي أسفرت عن استشهاد فراس يعيش (56) عاماً، وإصابة عدد آخر من المواطنين من بينها، إصابة حرجة للمواطن أنس عبد الفتاح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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