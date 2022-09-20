من هو مصعب اشتية الذي اختطفته السلطة بنابلس؟

هو مصعب عاكف اشتية، يبلغ من العمر (30 عاما)، ينحدر من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وسط الضفة الغربية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة، ويعاني من مرض "ضعف عضلة القلب" و"فرط نشاط في الغدة الدرقية"، عقب اعتقال الاحتلال شقيقيه أنس وخالد، ومداهمته منزلهم أكثر من مرة، وتفتيشه بشكل عنيف والاعتداء على ذويه مرات عدة، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم لمعرفة مكانه.

وصفته قوات الاحتلال بأنه "المطارد الأخطر"، حيث تطارده منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي بشكل مباشر وعلني، إذ يُتهم باستهداف قوات الاحتلال والمستوطنين بإطلاق النار، مما تسبب في جرح أحدهم.

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وصل مصعب اشتية للبلدة القديمة بمدينة نابلس، وطورد وزملاء آخرون لهم، لا سيما الشهيد إبراهيم النابلسي الذي يعد أقربهم وأكثرهم علاقة بإشتية.

وظهر اشتية المطارد يوم 24 يوليو/تموز الماضي، حيث اغتالت قوات الاحتلال حينها صديقيه عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذين استشهدا لتأمين انسحابه ورفاق له مطاردين من حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس.

رفعت (إسرائيل) منذ عدة أسابيع وتيرة تهديداتها وتحريضها على السلطة واتهامها بالتقاعس عن القيام بدورها في ملاحقة المطلوبين وخاصة بمدينتيْ نابلس وجنين، لتنفذ ما أرادته وذلك باعتقاله بُعيد الساعة العاشرة قبل منتصف الليلة الماضية، كما اعتقل معه مطلوب آخر يدعى عميد طبيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين