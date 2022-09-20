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"غانتس" يُقر مصادرة أموال تعود لأسرى فلسطينيين وعوائلهم

20 سبتمبر 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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وزير جيش الاحتلال بيني غانتس- أرشيف

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال بدأت أمس الإثنين، عملية مصادرة ملايين الشواقل التي يتم تحويلها إلى الحسابات الخاصة لمعتقلين فلسطينيين في سجونها.

صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، قالت إن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس "وقع أمس الإثنين، على قرار بمصادرة 10 ملايين شيقل (3 ملايين دولار) من الأموال التي يتم تحويلها لصالح المعتقلين في السجون".

وأضافت الصحيفة: أن "هذه العملية تأتي ضمن مخطط محاربة المنظمات الفلسطينية والمدفوعات التي تحولها السلطة للمعتقلين الفلسطينيين" وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن "الأموال التي سمح غانتس بالاستيلاء عليها؛ تدفعها السلطة للمعتقلين الذين يقضون عقوباتهم في السجون، وللأسرى المفرج عنهم، ولعائلات المعتقلين".

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وبيّنت الصحيفة أن الأموال المصادرة تعود لـ86 معتقلاً فلسطينيا ولعوائلهم، لافتة إلى أن "السلطات الاحتلال وجهت أوامر للبنوك التي يوجد بها حسابات للمعتقلين وعوائلهم، من أجل الحجز على أموالهم".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية آب/أغسطس الفائت، نحو أربعة آلاف و650 أسيراً، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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