"بيتكوين" تنخفض الى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

انخفضت عملة "بيتكوين" إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

انخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 5% إلى أدنى مستوى، أمس، عند 18276 دولارا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو/ حزيران، قبل أن تقلل خسائرها لاحقا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

انخفضت عملة "بيتكوين" بنسبة 7.2% هذا الشهر وتسير بخطى سريعة للشهر السلبي الثاني على التوالي بعد انخفاضها بنسبة 15% في أغسطس/ آب.

تعرضت الأصول الخطرة لضغوط هائلة حيث من المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بجدول تشديده الصارم للسياسة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي هذا الأسبوع على زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والتي من شأنها رفع أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق 3% إلى 3.25%.

المصدر / وكالات