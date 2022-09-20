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لجنة الحكام تجري الاختبارات التحريرية لنيل الشارة الدولية

20 سبتمبر 2022 . الساعة 03:25 بتوقيت القدس
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اختبارات الحكام
غزة/ فلسطين أون لاين :

أجرت لجنة الحكام باتحاد الكرة أمس الثلاثاء الاختبارات التحريرية لحكام المحافظات الجنوبية المؤهلة لنيل الشارة الدولية لحكام الساحة والمساعدين وحكام الصالات والشاطئية.

وجرت الاختبارات بحضور المهندس محمد زكريا الأغا رئيس اللجنة ، الكابتن إبراهيم أبو العيش أمين سر اللجنة ، والاعضاء فريد الأشقر وسعود حمد.

وتقدم 13 حكماً للاختبارات ممن تنطبق عليهم الشروط حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها ، والتي شملت اختبارات Video test واللغة المؤهلة لنيل الشارة الدولية.

ومن المقرر إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام غدا الاربعاء ١٩/٩ في ملعب المدينة الرياضية بخانيونس ، واستنادا لنتائج هذه الاختبارات سيتم اعتماد القائمة المرشحة لنيل الشارة الدولية وإرسالها إلي الفيفا لاعتمادها.

#اختبارات الحكام لنيل الشارة الدولية

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