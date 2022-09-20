جبل المكبر يتأهل لنهائي لنصف نهائي كأس أبو عمار

نابلس / فلسطين أون لاين:

ضمن فريق جبل المكبر التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس "أبو عمار" لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من تعادله الإيجابي بهدف لمثله مساء الإثنين امام الأمعري، في الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى.

ورفع جبل المكبر رصيده إلى 7 نقاط، وهو نفس رصيد الأمعري، لكن الأخير يتخلف عنه بفارق الأهداف.

وتقدم المكبر خلال الشوط الأول عن طريق زيد القنبر الذي استغل انطلاقة سريعة لنجم الفريق شاهر داوود، وفي الشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء، تمكن الأمعري من إدراك التعادل عن طريق محمود الشيخ قاسم، والذي تابع كرة طولية مرسلة من زميله عمر صندوقة داخل المنطقة، ليضعها بكل هدوء على يسار الحارس أحمد سلامة.

وعلى إستاد الخضر في بيت لحم، نجح مؤسسة البيرة، ولحساب المجموعة الثانية، في مواصلة صحوته التي بدأها في دوري المحترفين من خلال التعادل أمام "حامل اللقب" شباب الخليل، والفوز على الإسلامي، بفوز جديد على أهلي الخليل بثلاثية لهدف، ليحصد أول 3 نقاط.

وتقدم البيرة قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول عن طريق رامي أبو بكر، لكن الأهلي رد بعدها بدقيقة بهدف التعادل عن طريق عمر حلاحلة، وفي الشوط الثاني تقدم يزن أبو بكر بالهدف الثاني، وعزز زميله نور الدين خليل تقدم فريقه بالهدف الثالث.