فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشوب حريق في مصفاة نفط بفنزويلا

فوائد مذهلة للتين المجفف على الصحة تعرف عليها

حماس تدين بشدة اختطاف السلطة عدد من المطاردين للاحتلال في نابلس

احتجاجات واسعة بنابلس رفضاً لاعتقال المطارد اشتية

أجهزة السلطة تختطف المطارد مصعب اشتية من نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين والخليل

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية الجلمة

حرقاً.. هكذا انتقمت امرأة تركية من زوجها السابق!

وفاة المرابط المقدسي مروان الهشلمون

غضب بأم الفحم بسبب حضور "أولمرت" معرضًا فنيًّا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

نشوب حريق في مصفاة نفط بفنزويلا

20 سبتمبر 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
...

نشب حريق ناجم عن عاصفة رعدية في مصفاة "بويرتو لاكروز" الفنزويلية للنفط، أمس، مما تسبب في تصاعد عمود من الدخان الأسود، وفقا لمسؤول حكومي وأربعة مصادر قريبة من الحادث.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية على تويتر إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.

وذكر أحد المصادر أن المصفاة، التي تبلغ طاقتها 187 ألف برميل يوميا، كانت في الخدمة.

المصدر / وكالات
#حريق #نفط #فنزويلا #البترول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة