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حماس تدين بشدة اختطاف السلطة عدد من المطاردين للاحتلال في نابلس

20 سبتمبر 2022 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اختطاف أجهزة السلطة المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، مساء الاثنين.

وأكدت حماس أن اختطاف المُطارَدَيْن "اشتية وطبيلة "، هو وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود بحق المقاومين في الضفة الغربية.

وطالبت الحركة أجهزة السلطة بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين، داعيةً إلى الكف الفوري عن هذه السياسة اللا وطنية بحق الشرفاء والمقاومين.

ودعت أبناء شعبنا وفصائلنا وقوانا الوطنية إلى إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء هذه المهزلة المتواصلة، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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