فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل تُدين اعتقال السلطة للمطارد اشتية وتطالب بحقن دماء الفلسطينيين

من هو مصعب اشتية الذي اعتقلته السلطة بنابلس؟

"غانتس" يُقر مصادرة أموال تعود لأسرى فلسطينيين وعوائلهم

غوتيريش يحذر: العالم يعيش في خطر كبير

حماس تنعى الشهيد فراس وتحمّل أمن السلطة مسؤولية التطاول على دماء شعبنا

عائلة المطارد المختطف اشتية: السلطة تقترف العار

أصيب بشلل نصفي.. رصاص أمن السلطة يقتل مستقبل الطالب أنس عبد الفتاح

غزة على رف رام الله

استشهاد مواطن برصاص أجهزة السلطة في نابلس

"حذاء حديدي".. فنان فلسطيني يصور طريق السفر المثقل بالتعب

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

غاضبون يشعلون الإطارات احتجاجًا على اختطافه

نابلس.. "السلطة" تختطف رفيق النابلسي المطارد مصعب اشتية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
...

اختطفت أجهزة السلطة مساء الإثنين، المطارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، قد اختطفت اشتية برفقة اثنين آخرين من وسط مدينة نابلس.

يشار إلى أن اشتية هو أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال منذ سنوات، ورفيق درب الشهيد إبراهيم النابلسي، وهدّدت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وسادت حالة من الاحتجاجات وسط مدينة نابلس، عقب اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية،  وأشعل غاضبون الإطارات المطاطية على دوار الشهداء بنابلس، احتجاجًا على اعتقال اشتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس #سلطة رام الله #مصعب اشتية #غاضبون يشعلةن الإطارات #دوار الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة