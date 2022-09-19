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غاضبون يشعلون الإطارات احتجاجًا على اختطافه

أجهزة السلطة تختطف المطارد مصعب اشتية من نابلس

19 سبتمبر 2022 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
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اختطفت أجهزة السلطة مساء الاثنين، المطارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، قد اختطفت اشتية برفقة إثنين آخرين من وسط مدينة نابلس.

يشار إلى أن اشتية هو أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال منذ سنوات، ورفيق درب الشهيد إبراهيم النابلسي، وهددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وسادت حالة من الاحتجاجات وسط مدينة نابلس، عقب اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية،  وأشعل غاضبون الإطارات المطاطية على دوار الشهداء بنابلس، احتجاجًا على اعتقال اشتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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