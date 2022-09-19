"كلاب" الملكة إليزابث الثانية تلقي نظرة أخيرة على نعشها

انتظر كلبا الملكة إليزابيث، مويك وساندي، الملكة في قلعة وندسور، حيث سيوارى جثمانها الثرى مساء اليوم الاثنين.

وطالما شوهدت الملكة الراحلة رفقة مجموعتها من الكلاب من فصيلة كورغي الويلزية، التي شغفت بها الملكة منذ طفولتها.

واقتنت الملكة أربعة من كلاب الكورغي، انضم آخرها إلى المجموعة هذا العام.

و لا يُعلم الكثيرُ، الآن، عن مصير كلاب الملكة بعد وفاتها.

وقد امتلكت الملكة العشرات من هذه الكلاب، على مدى سنوات عمرها التي اقتربت من المئة.

وأُفيد أنّ الملكة إليزابيث الثانية كان لديها أكثر من 30 كلبًا من نوع الكورغي خلال حياتها.

وإلى حاشيتها الملكية، والعائلة المالكة، والتاج الملكي، كان للملكة حاشية من كلاب الكورغي الويلزية التي أصبحت رمزًا عالميًا معروفًا.

المصدر / فلسطين أون لاين