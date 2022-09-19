أول ظهور للدراجة الطائرة في الولايات المتحدة

عُرضت دراجة طائرة يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات، وأعادت إلى أذهان البعض المركبات الطائرة السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام حرب النجوم".

والدراجة إكس توريزمو الطائرة تصنعها شركة إيروينز تكنولوجيز اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

قال ثاد سوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار قيادة، أو ربما اختبار تحليق "أشعر حقا وكأن عمري 15 عاما وقد خرجت توا من (حرب النجوم) وركبت دراجتهم".

وأضاف: "أعني، إنه شيء رائع! بالطبع، هناك القليل من التخوف، لكني كنت متحمسا للغاية. انتابتني قشعريرة وشعرت وكأنني طفل صغير".

والدراجة الطائرة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023 حسب تقرير وكالة رويترز.

ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دولار، رغم أن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت إيروينز إنها تتطلع إلى الإدراج على المؤشر ناسداك عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.





المصدر / فلسطين أون لاين