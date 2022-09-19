"انهضي يا قدس".. مهرجان لاستنهاض الهمم الثقافية رغم التضييق

لإعلاء صوت القدس عبر الثقافة، انطلق في العاصمة المقدسة مهرجان القدس 2022 الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع تحت شعار "انهضي يا قدس" بتنظيم من مركز يبوس الثقافي.

وتستقبل قاعات المركز حتى 21 من الشهر الجاري مسرحيين وكوميديين وفنانين وموسيقيين، إضافة إلى معرض فني يحمل عنوان "سَرْب" تبحث أعماله القيود المفروضة والتضييق على الفضاءين الخاص والعام، والتحديات السياسية والاجتماعية والقانونية والنفسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، ولا سيما في مجال الحريات العامة.

وأكدت مديرة مركز يبوس الثقافي رانية إلياس أن "المركز يحقق المستحيل لا الممكن، وأن صناعة المستحيل في القدس معبدة بالتعب والعمل الشاق والفرح ليس بمسألة سهلة في ظل ظروف سياسية واقتصادية وتمويلية صعبة أصبحت تعجيزية ومشروطة".

وأضافت: "نعمل على خلق لوحات من العز والفرح والأصالة لنؤكد حضورنا ووجودنا رغم كل التحديات التي تواجهنا، وإصرارنا على موقفنا برفض الشروط التمويلية السياسية المهينة في مدينتنا الحبيبة القدس يعد إنجازًا في حد ذاته".

وعن شعار "انهضي يا قدس" الذي ينظم تحته المهرجان هذا العام، قالت إلياس: إن القدس تنهض كل يوم وتستنهض الهمم رغم كل التنغيصات، وتنشر الأمل والحياة والعزة في قلوب وعقول الفلسطينيين والأحرار في كل العالم.

ويناقش المهرجان في دورته 19 لهذا العام القيود المفروضة على الفلسطينيين، خاصة المؤسسات الثقافية والأفراد، ويخاطب قضايا اجتماعية وسياسية باستخدام الفنون أداة للتعبير.

ويهدف المهرجان -من خلال البرنامج الفني الممتد على مدار أسبوع- إلى تعزيز مفهوم الحريات والاحترام، ومواجهة التحديات التي يتعرض لها الفنانون والمؤسسات الثقافية والناشطون الثقافيون، وتوفير الفرص والمساحة اللازمتين لتعزيز مجتمع ثقافي نابض بالحياة والوعي.

وفصّلت إلياس هذه الأهداف بالقول إن مركز يبوس الثقافي يعمل من أجل حماية الهوية الوطنية، إذ نرى أن "مشروعنا الثقافي أداة للنضال ضد محاولات الإبادة الثقافية المستمرة التي تُشن على المجتمع الثقافي وشعبنا الفلسطيني.. هذه الحريات السياسية والثقافية هي ضابط لا غنى عنه لأي سلطة ديمقراطية، ونؤكد أن هذه الحريات لبنات أساسية لبناء الوطن الذي نحلم به يومًا".

وخلال الافتتاح أُعلن إطلاق جائزة "ريم بنّا للإنتاج الموسيقي" بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى بهدف إحياء اسم الفنانة الفلسطينية الملتزمة والحفاظ على خطها ونهجها.

المصدر / فلسطين أون لاين