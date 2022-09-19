رئيس بلدية رفح يبحث سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي وفدًا من اتحاد الإعلام الرياضي الفلسطيني، لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات التي تواجه الصحفيين الرياضيين خلال تغطية الأحداث الرياضية بملعب رفح البلدي.

وجدّد الصوفي خلال لقاء عقد في دار البلدية صباح اليوم، التزام بلديته بالعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والهيئات الرياضية كافّة؛ لضمان إنجاح الموسم الكروي الجديد.

وأوضح أن لقاء الصحفيين يندرج ضمن الاستعدادات التحضيرية من قبل طواقم البلدية واللجنة المشرفة على النشاط الرياضي في المدينة للموسم الكروي المنطلق مؤخراً في المحافظات الجنوبية، قائلًا: "نؤمن بأهمية الدور والرسالة المناطة بالإعلاميين وتأثيرهم المباشر على خلق أجواء رياضية خالية من التعصب والعنف داخل المدرجات والملاعب الرياضية".

وشدّد على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات الرياضية في المدينة من بلدية واتحاد كرة وأندية وإعلام للحفاظ على المرافق الرياضية التي تمثل رصيد المحافظة، مشيدًا بأداء الأندية الرياضية الرفحية في الرياضات والمسابقات الرسمية كافّة، ولاسيما كرة القدم التي تمتلك محافظة رفح أكبر رصيد من ألقاب الدوري الممتاز على مستوى محافظات الوطن.

وأضاف الصوفي:" سنبذل قصار جهدنا من أجل تذليل كل العقبات والإشكاليات التي تواجه الصحفيين الرياضيين وتوفير أجواء مناسبة لهم من أجل تأدية مهامهم في تغطية الموسم الرياضي الحالي بشكل مثالي".

وشدّد على التزام بلدية رفح بالعمل لتطوير القطاع الرياضي بالمدينة بالشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات والأندية الرياضية الفاعلة، موضحًا أن البلدية وفرت العديد من فرص العمل للأندية الرياضية للمساهمة في تحسين الوضع المالي للأندية.

بدورهم، استعرض الصحفيون الرياضيون العقبات التي تواجههم خلال التغطية الصحفية في ملعب رفح البلدي.

وأكد عضو اتحاد الإعلام الرياضي الصحفي علاء سلامة على ضرورة وجود أماكن خاصة بالصحفيين الرياضيين، المصورين منهم والمحررين.

وطالب سلامة بضرورة وجود ممثل من الصحفيين الرياضيين في اللجنة الرياضية لبلدية رفح، للاطلاع بشكل مباشر على نشاطاتها والمشاركة في المقترحات التي من شأنها الارتقاء بالواقع الرياضي في مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين