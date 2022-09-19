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على إثر انقلاب مضخة باطون

تفاصيل مصرع مواطن في طولكرم

19 سبتمبر 2022 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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لقي مواطن 30 عاماً، اليوم مصرعه على إثر انقلاب مضخة باطون في بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول انقلاب مضخة باطون في منطقة الخلايل ببلدة بلعا شرق طولكرم نتج عنه إصابة مواطن 30 عاماً بإصابات وصفت بالحرجة  نقل على إثرها لمشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقا . 

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وذكرت مصادر عائلية أن الشاب المتوفى هو “جلال علارية” من قرية اكتابا شمال شرق طولكرم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#طولكرم #الضفة الغربية #بلدة بلعا

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