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بدء عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الأونروا في لبنان

19 سبتمبر 2022 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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انتهت عمليات الاقتراع في كافة صناديق انتخابات الأونروا في لبنان عند تمام الساعة الثالثة عصراً وبدأت عملية فرز الأصوات.

وتتنافس لائحتين في هذه الانتخابات "نقابيون مستقلون" المدعومة من اللقاء التشاوري والشخصيات المستقلة مقابل لائحة "العودة والكرامة" المدعومة من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وجمعية المشاريع الإسلامية.

واقترع اليوم نحو 3000 موظف لاختيار مرشحيهم في قطاع المعلمين والخدمات والعمال.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج بشكل رسمي مساء اليوم، وسط ترقب كبير لهذه النتائج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #أونروا #بيروت

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