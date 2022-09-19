وزارة الأسرى بغزة: الاعتقال الإداري ضد الصحفيين لن ينجح في كتم الحقيقة

قالت وزارة الأسرى بغزة، إنّ الاحتلال يواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الصحفيين وآخرهم إصدار قرار بتجديد الاعتقال الإداري بحقّ الصحفية بشرى الطويل للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة أشهر، وقد أمضت في سجون الاحتلال حوالي 3 سنوات.

وأضافت في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": الأسيرة الطويل المعتقلة منذ شهر مارس الماضي من ضمن 17 صحفيًّا يعتقلهم الاحتلال في سجونه، إضافة للملاحقات اليومية والتضييق المستمر لمهمة الصحافة.

وأكدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح بالاعتقال الإداري والاستهداف المباشر للصحفيين في تغييب الحقيقة، وكتم صوتهم الوطني الحر في كشف حقيقة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وخاصة قضية الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين