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وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

19 سبتمبر 2022 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

معهد الأمل للأيتام في غزة جمعية أهلية فلسطينية مستقلة تأسست سنة 1949 م ، تسعى الى إحداث تغيير ايجابي في ثقافة المجتمع ورفع مستوى الوعي نحو اليتيم واحتياجاته ، من خلال تقديم الرعاية الشاملة والتمكين المجتمعي وفق منهج قيمي واضح وبيئة انسانية داعمة ومشاركة مجتمعية فاعلة من اجل ضمان حياة كريمة للأيتام وأسرهم .

 وفي اطار عملها مع الايتام، وصل إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام تعلن فيه عن حاجتها لموظف: أخصائي نفسي، وفقا لما يلي:

- المسمى الوظيفي: أخصائي نفسي

- مدة العقد: 12 شهر قابل للتجديد 

- راتب أساسي: 1700 شيكل

المهام والمسؤوليات

• تقديم الإرشاد الفردي والجماعي والمشاركة في أنشطة المعهد مثل جلسات التوعية والتدريب والعمل على توثيق الأنشطة المختلفة، ووضع الخطط العلاجية بما يتناسب مع مشكلات وقدرات المستفيد ويشتمل على الآتي:

- دراسة الحالة: يتم فيها جمع المعلومات الاولية المتعلقة بالحالة عن طريق الام او الاشخاص المقربين من الحالة وتشتمل على كل المعلومات المتضمنة في ملف الحالة.

- المشاركة في التشخيص: ويعتمد التشخيص على فريق متكامل يتكون من الفريق العامل ويلعب هو الدور المحوري في تشخيص الحالات.

- اعداد وتنفيذ  برامج تعديل السلوك و التي تؤدي إلى: 

- خفض معدل ممارسة سلوك غير مرغوب أو القضاء عليه نهائياً.

- تطبيق برامج تربوية تهدف الى اكساب الطفل سلوكاً جديداً يراد تعلمه.

- تقديم العلاج باللعب كوسيلة تشخصية وعلاجية للحالات الفردية.

- تقديم العلاج بالسيكودراما كوسيلة تشخيصية وعلاجية في حالات الإرشاد الجماعي.

- تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية.

- تنفيذ زيارات مدرسية ومنزلية للأطفال المستهدفين، لإشراك كافة الجهات المعنية في الخطة العلاجية وعملية الإرشاد.

- إعداد الملفات و تحديثها بما يتوافق مع كل حالة.

- اعداد تقارير في الحالات التي تستدعي التحويل لمراكز أكثر تخصصاً (عيادات، مستشفيات).

_ اعداد خطة أسبوعية تشمل كل الأنشطة التي من المتوقع أن يقوم بها خلال الأسبوع المقبل.

- اعداد تقرير شهري نهاية كل شهر.

مؤهلات الوظيفة

- المؤهل العلمي : درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 75% في  تخصص  الارشاد النفسي - علم نفس .

- الخبرات : خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الارشاد والدعم النفسي، ومعرفة في الاختبارات والمقاييس وادارة الحالة وفي مجال حماية الطفولة  .

المهارات المطلوبة

- الرغبة وحب العمل مع الأطفال مباشرة باختلاف فئاتهم العمرية.

- القدرة على التنظيم والتخطيط والتدريب.

- التعامل الجيد مع وسائل التكنولوجيا الحديثة

- قدرة عالية على الإنجاز تحت ضغط العمل، والعمل بروح الفريق الواحد.

- القدرة على اعداد التقارير

- مكان السكن : سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة ويرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/9YpEpatF4RS1uk1o9

- اعتباراَ من يوم الاثنين الموافق 19/09 /2022 حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 24/09/2022م .

-  للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

-  سيتم الاتصال فقط على من ينطبق عليه الشروط المطلوبة

 

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