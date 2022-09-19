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طالبان تبادل أسير أمريكي بأحد قادتها في غوانتانامو

19 سبتمبر 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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الأسير الأمريكي مارك فريريتش والقائد في حركة طالبان بشير نورزاي

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، إتمام صفقة تبادل لأسير أمريكي مع أحد قادتها المحتجز لسنوات في سجن غوانتانامو الأمريكي.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي في كابل، إن صفقة التبادل شملت الأسير الأمريكي مارك فريتشز، والأفغاني بشير نورزاي، وفق وكالة أسوشييتد برس.

ورحب متقي بالصفقة، قائلا إنها تمثل "بداية حقبة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق الوكالة.

وقبيل المؤتمر الصحفي، نشرت طالبان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وصول نورزاي إلى مطار كابل، حيث كان في استقباله كبار مسؤولي الحركة بما فيهم متقي.

وأوضح متقي إن الأسير الأمريكي، جندي سابق في البحرية، موضحا أنه اختطف في أفغانستان 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

ولم يصدر على الفوز أي تعليق من واشنطن حول الصفقة.

المصدر / الأناضول
#حركة طالبان #طالبات تبادل أسير أمريكي #سجن غوانتانامو

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