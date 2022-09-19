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وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية بقطاع غزة

19 سبتمبر 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية بقطاع غزة تعلن فيه عن استقبال طلبات توظيف لتخصصي اللغة الانجليزية - والعلوم .

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب .

2- الأولوية لمن لديه خبرة سابقة في التعليم بمدارس ( الحكومة - الوكالة - الخاصة).

3- الإعلان خاص بالذكور فقط .

4- الأولوية لسكان المحافظة الوسطى ومحافظة غزة.

5- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

6- الأولوية لمن معدله 80% فما فوق.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/x461f32SAEHfTGeJ6

- يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 18/9/2022 وينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 29/9/2022.

- عنوان المدرسة : قطاع غزة - النصيرات بالقرب من مدينة الزهراء.

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