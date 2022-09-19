وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية بقطاع غزة تعلن فيه عن استقبال طلبات توظيف لتخصصي اللغة الانجليزية - والعلوم .
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب .
2- الأولوية لمن لديه خبرة سابقة في التعليم بمدارس ( الحكومة - الوكالة - الخاصة).
3- الإعلان خاص بالذكور فقط .
4- الأولوية لسكان المحافظة الوسطى ومحافظة غزة.
5- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
6- الأولوية لمن معدله 80% فما فوق.
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/x461f32SAEHfTGeJ6
- يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 18/9/2022 وينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 29/9/2022.
- عنوان المدرسة : قطاع غزة - النصيرات بالقرب من مدينة الزهراء.