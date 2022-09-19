الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في أريحا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عمليات هدم واسعة استهدفت ممتلكات المواطنين في عدة مناطق بـ أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت أكثر من 20 منشأة سكنية وزراعية في قرية العوجا ومنطقة الديوك وتجمع عرب الرشايدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية العوجا شمال أريحا، حيث شرعت بهدم ومصادرة ل12 خيمة لمزارعين في القرية، كما هدمت منزلاً ومساكن لمواطنين اثنين، بالإضافة لخلع سياج يحيط ب20 دونماً تعود لأحد المواطنين ومصادرته.

وشهدت قرية عين العوجا في السنوات الأخيرة عمليات هدم وملاحقة للمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

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وفي منطقة الديوك أقدمت سلطات الاحتلال على هدم 4 بركسات تعود لعائلة الخرابيش، حيث أفاد السكان بأن جرافات الاحتلال هدمت البركسات بحجة أن البناء ممنوع في المنطقة.

وسبق أن هدم الاحتلال 8 منازل قيد الإنشاء في القرية تعود غالبيتها لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، تقدر مساحة كل منزل ما بين 130 إلى 150 مترا مربعا.

أما غب أريحا فإمتدت عمليات الهدم لتجمع عرب الرشايدة البدوي، جنوب غرب المحافظة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال تجمع عرب الرشايدة فجرا، وهدمت ثلاثة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات.

وينتهج الاحتلال سياسة التطهير العرقي الفلسطينيين، بهدف اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين