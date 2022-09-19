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بالفيديو العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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مجموعات من المستوطنين تقتحم لامسجد الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروه متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام "الأقصى" بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

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يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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