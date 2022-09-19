العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروه متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام "الأقصى" بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

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يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

شاهد| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال pic.twitter.com/ieYQJmA2g2 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين