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عائلته: ينتظر الإفراج عنه في أي لحظة

خاص انتهاء فترة محكومية القيادي الخضري في السعودية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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د.محمد الخضري ممثل حركة حماس السابق في الرياض
غزة/ محمد أبو شحمة:

قالت عائلة الخضري: إنّ فترة محكومية د. محمد الخضري (84 عامًا) ممثل حركة حماس السابق في الرياض، والمعتقل في السجون السعودية منذ أبريل/نيسان 2019 قد انتهت، ويُنتظر الإفراج عنه في أي لحظة.

وأوضح عبد الماجد الخضري شقيق الدكتور "محمد"، لصحيفة "فلسطين": أنه "مؤخرًا تم تحويل شقيقه من سجن ذهبان بجدة إلى أحد السجون تمهيدًا لترحيله، ولكن بسبب وضعه الصحي رفضت إدارة السجن استقباله لعدم وجود رعاية صحية لديها".

وأشار إلى أنّ السلطات السعودية قامت مؤخرًا بترحيل زوجة شقيقه إلى العاصمة الأردنية عمان بشكل نهائي.

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وفي سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حركة حماس، أنّ السلطات السعودية اعتقلت ممثل الحركة السابق في الرياض، محمد الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفّضت محكمة الاستئناف في السعودية، حكم الحبس بحقّ الدكتور الخضري، من 15 عامًا إلى ستة أعوام مع وقف التنفيذ عن ثلاثة منها، وفق رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية خضر المشايخ.

#السجون السعودية #ممثل حركة حماس #القيادي الخضري

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