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"حرب شوارع" بالأسلحة البيضاء والمولوتوف في مدينة مصرية

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"حرب شوارع" بالأسلحة البيضاء والمولوتوف في مدينة مصرية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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حرب شوارع في مدينة مصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات "المشاجرة الجماعية" في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، والتي شهدت استخدام الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة "مولوتوف".

نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا منشورات وصور و"مقاطع فيديو" ترصد "مشاجرة بين عدد من الأشخاص في شوارع المدينة"، واصفين الواقعة بـ"حرب شوارع" ومتحدثين عن "حالة كر وفر بين أطراف المشاجرة".

ووفق بيان "وزارة الداخلية المصرية" تلقت "بلاغا بحدوث مشاجرة" في مدينة الزقازيق، وانتقلت إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح"، وطرف ثان 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح سطحي"، ويعملون بورش لإصلاح الدراجات النارية، وفقا للبيان.

ووقعت "مشادة كلامية" بين الطرفين قبل أن يتطور الأمر إلى "مشاجرة"، بسبب خلافات بالورش محل عملهم، حسب الداخلية المصرية.

"الداخلية " أكدت ضبطها طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في التشاجر"، وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات لذات السبب.

المصدر / وكالات
#حرب شوارع #مشاجرة جماعية #مشاجرة في مدينة مصرية

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