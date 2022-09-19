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وزير الحرب الإسرائيلي "غانتس" يلتقي "بن زايد" بـ (تل أبيب)

19 سبتمبر 2022 . الساعة 07:07 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء بن زايد مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

التقى وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، في مقر السفارة الإماراتية في (تل أبيب).

ووفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية وإماراتية، فقد جرت مباحثات بين "غانتس" و "بن زايد"، حول السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وغرّد "غانتس" عبر حسابه في تويتر بقوله: "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور عامين على توقيع اتفاقيات أبراهام التاريخية (تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات)، كان من دواعي سروري الاجتماع مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد".

وأضاف أنّ لقاءه مع وزير خارجية الإمارات ركّز على السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ وزير الخارجية الإماراتي الأربعاء الماضي زيارة رسمية لدولة الاحتلال تستمر عدة أيام، ويرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

والخميس الماضي صادفت الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات، الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وجاء التقاء بن زايد مع وزير الحرب الإسرائيلي، بعد لقاءات أجراها مع رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة يائير لبيد، قبل أن يُنظّم حفلًا بمقر السفارة الإماراتية في (تل أبيب) بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق التطبيع.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#وزير الحرب الإسرائيلي #التطبيع الإماراتي الإسرائيلي #غانتس يلتقي بن زايد

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