عمليتا إطلاق نار في نابلس وإصابة مستوطن في القدس

نفذ المقاومون في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، عمليتي إطلاق نار الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، استهدفت قوات الاحتلال ومركبة المستوطنين في منطقة حوارة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن عدة رصاصات أصابت سيارة مستوطن خلال تنقله على الطريق الاستيطاني، الذي يمر ببلدة حوارة ويصل لمستوطنة "أريئيل" الجاثمة على أراضي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حوارة حيث أجرت عمليات تمشيط واحتجزت عدداً من الشبان وصادرت بطاقاتهم الشخصية.

وسبق ذلك ببضع ساعات تنفيذ المقاومة في نابلس، عملية إطلاق نار استهدفت النقطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المقامة على جبل جرزيم جنوب المدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بمنطقة جبل الطور جنوب نابلس.

وفي سياق متصل، أصيب مستوطن بجراح الليلة الماضية بعد رشقه بزجاجة في البلدة القديمة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية فإن فتى فلسطيني (17 عامًا)، رد على هجوم مستوطن وضربه بزجاجة على رأسه وأصابه بجروح طفيفة.

أيضاً نصب الاحتلال حاجزاً في دير شرف على الطريق الواصل بين نابلس طولكرم، وأجرت عمليات تفتيش في مركبات المواطنين.

وسبق أن اقتحم الاحتلال بلدتي جماعين جنوب نابلس، وداهمت منزل المعتقل بلال هاشم وصادرت مركبته، فيما اقتحمت تلفيت واعتقلت المواطن راكز صلاح.

وفي الخليل؛ اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية واعتقلت إبراهيم سلامة كعابنة، ويحيى سلامة كعابنة، والفتى جمال إبراهيم كعابنة من تجمع الزويدين في يطا جنوب الخليل.

كما طالت الاعتقالات محمود أيمن وراسنة من الشيوخ، ومازن جرادات من بلدة سعير، وأحمد أبو داود والمحرر محمود أبو داود من مدينة الخليل.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين