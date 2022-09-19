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"وطني" الشباب يودع تصفيات آسيا بفوز معنوي على لاوس

19 سبتمبر 2022 . الساعة 02:55 بتوقيت القدس
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فلسطيت ولاوس
غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب فوزًا معنويًا على لاوس بهدف نظيف الحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لتصفيات أمم آسيا 2023 "تحت 19 عامًا".

ويدين "الفدائي" بانتصاره الشاق للاعب محمد صندوقة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وبفارق الأهداف خلف اليمن، ويبقى رصيد لاوس 3 نقاط بالمركز الرابع، وقبل الأخير.

وبذلك، ودّع المنتخب الوطني التصفيات رسميًا، خاصة أنه يتأهل للنهائيات أوائل المجموعات الـ 10، بجانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها.

#منتخب يفوز عل لاوس

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