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وادي ضمن قائمة بيراميدز الأفريقية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 02:51 بتوقيت القدس
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محمود-وادي
غزة/ فلسطين أون لاين :

أعلن نادي بيراميدز قائمة الفريق الإفريقية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية في الموسم الجديد 2022/2023.

وضمت قائمة بيراميدز الجديدة 31 لاعباً من بينهم اللاعب الدولي محمود وادي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لفيوتشر خلال الأيام الماضية، ما يعني أنه أقرب للبقاء مع بيراميدز الموسم القادم.

وشهدت القائمة انضمام الصفقات الجديدة لنادي بيراميدز وهي كريم حافظ ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي.

و يلعب بيراميدز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية ضد هلال الساحل السوداني.

 

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

 

المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد فتحي – محمد الشيبي – عبد الرحمن صميدة

الوسط: يوسف شعبان – محمود سيد "أوكا" – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بلاتي توريه – محمود عبد العاطي "دونجا" – هشام محمد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – محمود صابر – محمد صادق – إسلام عيسى – إريك تراوري – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي – محمود وادي – دودو الجباس

#محمود وادي بيراميدز

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