فوزان لسلة خانيونس وجمعية الشبان بدوري الدرجة الأولى

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق فريقا خدمات خانيونس وجمعية الشبان الفوز على بيت حانون الأهلي وشباب رفح تواليا، ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الأحد بصالة ابو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

خدمات خانيونس (68) _ (59) بيت حانون الأهلي

ظهرت أفضلية خدمات خانيونس منذ انطلاقة اللقاء، بانطلاقات محمود علي بتسجيله 7نقاط، و10 نقاط سجلها محمد الطهراوي منها ثلاثية، فيما سجل لبيت حانون خالد أبو عودة 5 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لمعاذ حمدان، لينتهي الربع 21_12 لخدمات خانيونس.

وفي الربع الثاني، استثمر خدمات خانيونس تفوقه وتمكن من زيادة الفارق بفضل تألق إسماعيل محارب بتسجيله 6 نقاط، و3 نقاط لمحمد علي، لكن ذلك لم يمنع لاعبي بيت حانون منوالظهور بشكل أفضل من الربع الأول بتسجيل نضال حمد 6 نقاط، و3 نقاط ليامن نشوان، لينتهي الربع 15_12 لخدمات خانيونس.

وفي الربع الثالث شعر لاعبو خانيونس بقدرة لاعبي بيت حانون في العودة في النتيجة، فكثفوا من ضغطهم على حامل الكرة، وتمكنوا من قطع عدة كرات والإستفادة من تسرع لاعبي بيت حانون في إنهاء الهجمة، لينتهي الربع 23_16 لخدمات خانيونس.

وفي الربع الرابع، إرتفع مستوى لاعبي بيت حانون باستغلال كافة االهجمات والتسجيل من أقرب نقطة على السلة، فسجل خالد أبو عودة 6 نقاط، وثلاثية ليامن نشوان، وتألق معاذ حمدان بتسجيله 6 نقاط، فيما كان محمد أبو حطب أفضل مسجل لخانيونس في هذا الربع بتسجيله 5 نقاط، لينتهي الربع 19_9 لبيت حانون، بنتيجة إجمالية 68_59 لخدمات خانيونس.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون، محمد العالول، أحمد القاضي، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية تامر قشطة، مراقب حكام سمير الشطلي، لجنة مسابقات حسن الحشاش.

شباب رفح (49) _ (76) جمعية الشبان المسيحية

وفي مباراة أكثر إثارة تمكن جمعية الشبان أن يقدم أداء قوي أمام شباب رفح، فقد تمكن افتتاح التسجيل من الهجمة الأولى بانطلاقة أحمد القتيل مسجلا 5 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لرمزي سابا، فيما ظهر الإرتباك والتسرع في إنهاء الهجمة من لاعبي شباب رفح، لكن مع مرور الوقت ظهر الشباب بشكل افضل فسجل له أنس المغاري 6 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لمحمود عدوان، م استمر الربع بسلة هنا وسلة هناك، لينتهي بنتيجة 15_14 للجمعية.

وفي الربع الثاني إستغل جمعية الشبان سرعة لاعبيه في الهجمة المرتدة عن طريق أحمد القتيل ونشأت العمواسي، وتألق رمزي سابا ويعقوب الدلو تحت السلة، وظهرت فاعلية انطلاقة بلال الصعيدي بتسجيله 6 نقاط منها ثلاثية، فيما عاب على لاعبي شباب رفح التسرع في إنهاء الهجمة وعدم القدرة على تسجيل أكثر من 8 نقاط، لينتهي الربع 17_8 للجمعية.

وفي الربع الثالث شن جمعية الشبان عدة غارات سلوية، أثمرت عن تسجيله 11 نقطة متتالية، مستغلا تسرع لاعبي شباب رفح في إنهاء الهجمة، وواصل أحمد القتيل تفوقه في التسجيل من الهجمات المرتدة، لينتهي الربع 17_15 للجمعية.

وفي الربع الرابع افتتح القتيل التسجيل للجمعية بنقطتين، تبعه زميله نشأت العمواسي بنقطتين أخرتين، وتمكن الجمعية من زيادة الفارق مع مرور الوقت، وحاول لاعبو رفح تقليص الفارق والضغط بكامل الملعب لقطع الكرات، لكن سرعة لاعبي الجمعية في نقل الكرة والمرور من الدفاع مكنتهم من مواصلة التسجيل عبر المتألق أحمد القتيل فسجل 11 نقطة، و5 نقاط لكل من بلال الصعيدي ونشأت العمواسي، و5 نقاط لسراج عزام منها ثلاثية، لينتهي الربع 27_12 للجمعية، وبنتيجة إجمالية 76_49 لجمعية الشبان.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، موسى غنام، مسجل محمد الصلاحات موسى غنام، ميقاتي مباراة أحمد شحادة، ميقاتي24 ثانية مؤمن الجربة، مراقب حكام سمير الشطلي، لجنة مسابقات غالب الزاملي.