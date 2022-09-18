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نتائج مباريات اليوم في دوري غزة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء خدمات رفح والصداقة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري في قطاع غزة بدرجاته المختلفة.

وتصدر خدمات رفح جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة، بعد فوزه على ضيفه الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.

سجل ثلاثية إبراهيم أبو عمير وأحمد العمواسي وعطايا جربوع، بينما سجل هدف الصداقة الوحيد اللاعب خليل مطر.

وتغلب شباب خانيونس على مضيفه غزة الرياضي بهدف نظيف سجله اللاعب سليمان أبو عبيدة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.

وفي دوري الدرجة الأولى، اكتسح فريق نماء ضيفه المجمع الإسلامي، برباعية نظيفة سجلها سعيد السباخي، وعاهد أبو مراحيل " هاتريك ".

وتعادل الأقصى مع ضيفه سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات البلدي.

وفاز التفاح على شباب المغراقة بثلاثية نظيفة، سجلها إسماعيل أبو دان، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

#خدمات رفح #الصداقة #شباب خانيونس #غزة الرياضي #دوري غزة

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