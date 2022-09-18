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الاحتلال يعتقل شابين في طولكرم بحوزتهما سلاح "كارلو"

18 سبتمبر 2022 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين بحوزتهما سلاح من نوع "كارلو" قرب حاجز باقة الشرقية شمال شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية.

 وذكر مصادر عبرية أن الشابين جرى اعتقالهما أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري من الضفة الغربية نحو الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك قرب حاجز باقة الشرقية.

وفي غضون ذلك، كشف مسؤول بجيش الاحتلال في القدس عن إحباط 50 عملية منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 47 عملية منها كانت بدرجات خطورة متفاوتة، وذلك بمعدل عمليتين في كل أسبوع.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً في عمليات المقاومة، استشهد خلال أيامه الماضية 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً.

ورصدت في الأسبوع الماضي 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الاحتلال #طولكرم

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