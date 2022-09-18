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حماس تدعو لإسناد المقدسيين في موقفهم الوطني الرافض لأسرلة التعليم

18 سبتمبر 2022 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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وقفة مقدسية رفضا لأسرلة التعليم في المدينة (صورة أرشيفية)

أشاد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بالموقف الوطني المشرف لأولياء أمور الطلبة المقدسيين، لرفضهم فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس العربية بالقدس المحتلة.

وأكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد، على وجوب دعم أولياء الأمور وإسنادهم لتثبيت موقفهم، وإفشال المؤامرة الإسرائيلية لتزييف الوعي لدى أجيالنا الناشئة.

وقال: "نؤكد دعمنا للإضراب الشامل في كافة مدارس القدس يوم غدٍ الإثنين رفضًا لكل أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف".

ودعا إدارات المدارس للوقوف في صف مطالب الأهالي العادلة، وعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وللأجيال القادمة.

وشدّد على أنّ أسرلة التعليم حرب فكرية وثقافية لن تنجح في كي الوعي الوطني الفلسطيني، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي وإدراك أهلنا في القدس وطلابنا وأولياء أمورهم لحجم ما يخطط لنزع الهوية الفلسطينية من عقول الجيل الناشئ وكي الذاكرة الوطنية الحية.

وأضاف: "إننا إذ نُحيّي أهلنا في القدس على موقفهم الوطني البطولي الصلب برفض فرض مناهج الاحتلال في مدارسنا العربية، لندعوهم إلى التشبث بموقفهم، ونؤكد وجوب تفاعل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات والأهالي مع الحراكات والإضرابات الداعمة لهذا الموقف".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #أسرة التعليم

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